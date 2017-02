Başkan Subaşıoğlu, Saruhan Yolunu İnceledi

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapımı devam eden Saruhan Mahallesinin 26 kilometrelik yol çalışmasını inceledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapımı devam eden Saruhan Mahallesinin 26 kilometrelik yol çalışmasını inceledi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı üstlenen Karahasanlı Mahallesinden Saruhan Mahallesine yapılan 26 kilometrelik yol açma çalışması sürüyor. Karahasanlı Mahallesindeki yol açma çalışması 90 adet sokakta 407 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "İlçemizde her alanda çalışmamız var. Her mahallemizde her sokakta mutlaka Merkezefendi Belediyesi'nin bir çalışmasını görebilirsiniz. Şimdilerde bilindiği üzere Karahasanlı Mahallesi'nden başlayarak Saruhan Mahallesi'ne kadar bir yol açma çalışmamız mevcut. Yeni yollar yeni standartlar diyerek başladığımız çalışmalarımız gün geçtikçe tüm Merkezefendi'yi sarıyor" dedi.