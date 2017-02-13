Başkan Subaşıoğlu’ndan Taziye Mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör için bir taziye mesajı...

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör için bir taziye mesajı yayımladı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör için bir taziye mesajı yayınlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, şehit haberinin tüm Denizli'yi yasa boğduğunu belirtti. Subaşıoğlu, "Ülke sınırlarımızı korumak için Suriye'de bulunan kahraman Mehmetçiklerimizden Denizlili hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün El-Bab bölgesinde şehit düştüğü haberleri hepimizi derin bir hüzne boğmuştur. Bilinmesini isterim ki çok badireler, çok savaşlar atlatmış bu millet hiç bir terör örgütü karşısında yılmamıştır, korkmamıştır. Bu saatten sonra da yılmayacaktır, korkmayacaktır. Bu milletinin üzerinde oynanmaya çalışılan bütün oyunları, bu millet bozacaktır. Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan ve bugün Acıpayam'da son yolculuğuna uğurlayarak vatan toprağına emanet ettiğimiz hemşehrimiz Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'e Allah'tan rahmet, ailesine ve bu aziz millete başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.