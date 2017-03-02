Başkan Taşçı: "Türk’ün Gücünü Tüm Dünyaya Göstereceğiz"

Samsun'da "Hocalı Katliamı"nı anma programında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Düşmanın ve fitnenin başını ezeceğiz. Türk'ün gücünü...

Samsun'da "Hocalı Katliamı"nı anma programında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Düşmanın ve fitnenin başını ezeceğiz. Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.

Atakum Belediyesi ve Aydınlar Ocağı tarafından düzenlenen programda "Hocalı Katliamı"nın 25. yılı anıldı. Atakum Yalı Kafe'de düzenlenen programa Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Aydınlar Ocağı Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Taner Tunç ve Hocalı Katliamı tanıklarından Dr. Agil Mammadov ile Dilber Sultanova katıldı.

"Düşmanın ve fitnenin başını ezeceğiz"

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bugün hem geçmişi yad etmek hem de gelecek nesillerimize geçmişimizi aktarmak için bir araya geldik. Geçmişten günümüze Azerbaycan ve Türkiye üzerinde her türlü oyunlar oynandı. Tüm bu oyunlara bakarak bizim ders çıkarmamız ve önümüze bakmamız gerekiyor. Bugün Hocalı Katliamı'nı hatırlayarak yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Aslına bakılırsa bütün oyunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü kesmek adına kuruluyor. Hainler bir olmuş ellerinden geleni ardına koymuyor. Ama inanıyorum ki Türkiye ve Azerbaycan Devletinin gücüyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Biz Türkmen kardeşlerimizin huzurlu yaşamasından mutlu oluruz. Bizler et ve tırnak gibiyiz. Birimizin canı yansa öbürümüz kesinlikle bunu hisseder. Biz kaderimizin daha güzel olması için güçlü birliktelikler ortaya koyacağız. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın güçlenmesi devam edecektir. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında oynanan tüm oyunlar Türk'ün beklenen gücünün yakın zamanda ortaya çıkacağını hissettiriyor. Artık savunmada değil saldırıda olmamız gerekiyor. Artık düşmanın ve fitnenin başını ezeceğiz. Türk'ün gücünü tüm dünyaya yavaş yavaş hep beraber göstereceğiz. İnşallah 16 Nisan'da da bu millet gereğini yapacak ve Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara Hocalı Katliamı'nı anlatan slayt gösterimi izletildi. Daha sonra ise Hocalı Katliamı'na tanıklık eden Dr. Agil Mammadov ile Dilber Sultanova'ya Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı tarafından plaket verildi.