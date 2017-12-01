Başkan Taşkın’dan Soğanlı Köyüne Taziye Ziyareti

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde göçük altında kalan Coşkun ailesine taziye ziyaretinde...

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde göçük altında kalan Coşkun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Taşkın beraberinde Siirt Vali Yardımcıları ve diğer yetkililerle Soğanlı köyüne giderek coşkun ailesinin yakınları ve köylülerle görüştü. Enkazdan yaralı kurtulan Coşkun ailesi fertleriyle yakından ilgilenen Başkan Taşkın, taziyelerini iletti. Enkazda hayatını kaybeden Cemal Coşkun'un babası Hakim Coşkun, devlet görevlilerine teşekkür ederek, olayın yaşandığı daha ilk saatlerde kendilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Başkan Taşkın ve beraberindekiler daha sonra köy okulundaki öğrencileri ziyaret etti