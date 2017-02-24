Başkan Taş’tan İş Adamı Akgöl’e Teşekkür Plaketi

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, farklı illerde üniversite okuyan Hakkarili öğrencilere burs veren iş adamı A. Kerim Akgöl'e...

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, farklı illerde üniversite okuyan Hakkarili öğrencilere burs veren iş adamı A. Kerim Akgöl'e teşekkür plaketi verdi.

İstanbul'da ikamet eden Hakkarili iş adamı A. Kerim Akgöl, Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren Hakkarili yaklaşık 100 öğrenciye burs imkanı sağlıyor. HATSO Başkanı Servet Taş ve HATSO Meclis Başkanı Nazım Demir, iş adamı A. Kerim Akgöl'ü ağırlayarak öğrencilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. İş adamı A. Kerim Akgöl'e plaket veren Başkan Taş, "İstanbul'da ikamet eden Hakkarili iş adamı A. Kerim Akgöl, birçok öğrenciye burs imkanı sağlamıştır. Farklı illerdeki üniversitelerde eğitimini sürdüren 100 öğrenciye burs veriyor. Bu katkılarından dolayı Hakkari halkı, öğrenci ve velileri adına kendisine teşekkür ediyoruz. Hakkarili çocuklar batıda çok zor şartlar altında eğitimlerini sürdürüyor. Dilerim ki bu burs verme konusu diğer iş adamlarımıza örnek teşkil eder" dedi.

İş adamı A. Kerim Akgöl ise, öğrencilere olan yardımlarını sürdüreceğini belirterek, plaketten dolayı da HATSO Başkanı Taş ve yönetim kuruluna teşekkür etti.