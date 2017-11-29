  • BIST 102.394
  • Altın 164,674
  • Dolar 3,9555
  • Euro 4,6858
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkan Tekin, Pazaryerinde İncelemelerde Bulundu

» »
Başkan Tekin, Pazaryerinde İncelemelerde Bulundu
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu, vatandaş...

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu, vatandaş ve esnaflarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Pazarcı esnafları ve vatandaşlarla selamlaşan, bazı vatandaş ve esnaflarla sohbet etti, bazılarının da sıkıntıları ile taleplerini dinledi.

Hafta pazarı olması nedeniyle esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, çalışmalarla ilgili öneri ve istekleri dinledi. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşları, pazaryerinin baştan sona yenileneceği konusunda bilgilendiren Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Pazaryerini gerek esnafımızın ve gerek vatandaşlarımızın rahat edebileceği şekilde iyileştirme çalışmalarına başladık. Pazaryerinin yan cephelerini kapattık. Tesis içinde ve çevresinde de çalışmalar yapacağız. Otopark alanları, yeni sosyal tesisler yapacağız, pazaryeri çevresindeki mevcut tesisleri de yenileyeceğiz. Çalışmalar bittiğinde burası modern bir tesis olacak" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tekin ve çalışanlara teşekkür ettiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnegöl İçin ‘Temiz Hava’ Protokolü29 Kasım 2017 Çarşamba 12:23
  • Burhaniye’de Yat Limanı Temizlendi29 Kasım 2017 Çarşamba 11:28
  • İzmit Belediyesi’nden Atık Merkezi29 Kasım 2017 Çarşamba 10:58
  • İzmit Belediyesi Çalışmalarını Sürdürüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 10:53
  • Meteorolojiden 5 İl İçin Yağış Uyarısı29 Kasım 2017 Çarşamba 10:28
  • Tarihi Alanda Su Temini İçin Çalışma Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 10:18
  • Kent Meydanı Ve Katlı Otoparkta Kazı Ve Hafriyat Çalışmaları Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
  • Kocaelili Muhtarlar 6 Ayda 1 Buçuk Ton Atık Pil Topladı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
  • Hataylı Çiftçinin Doğa Sevgisi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
  • Ab’den Büyükşehir’e Hibe Desteği Geldi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti