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Başkan Tekintaş halkla kucaklaştı

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Başkan Tekintaş halkla kucaklaştı
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gerce ve Cumhuriyet Köyü Mahalleleri'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

Ordu'nun Altınordu İlçesi Belediye Başkan Engin Tekintaş, Gerce ve Cumhuriyet Köyü Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tekintaş, "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. Altınordu Belediyesi olarak beton yol uygulamasına devam edeceklerini söyleyen Başkan Tekintaş, "Öncelikle sıcak ev sahipliğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Altınordu'nun 92 mahallesinde yoğun olarak çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ana yolda çalışmalarını sürdürüyor. Bizde mahallelerimizde beton yola ağırlık vererek, ulaşım problemini çözüme ulaştıracağız" diye konuştu. 

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