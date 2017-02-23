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Başkan Toçoğlu: “Karadeniz’e Atık Su Karışmıyor”

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Başkan Toçoğlu: “Karadeniz’e Atık Su Karışmıyor”
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu'da hizmete alınan Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ve çalışmaların devam ettiği Kocaali Atıksu...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu'da hizmete alınan Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ve çalışmaların devam ettiği Kocaali Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti.

Tesisler ile ilgili SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş'ten ayrıntılı bilgiler alan Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada, "Şehrimizin güneyinde Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma Tesisini devreye aldık. Kuzey bölgemizde de Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ile ilçemizin tüm atıklarını yüksek teknoloji ile arıtıyoruz. 50 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde ise ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizin altyapısını güvence altına alıyoruz" diye konuştu Karasu'da inşa edilen tesisle artık Karadeniz'e atıksu karışmadığını belirten Başkan Toçoğlu, "Hayata geçirdiğimiz altyapı, üstyapı, içmesuyu ve atıksu projeleri ile Sakaryamızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için çalışıyoruz. Şehrimizin kuzey ve güney bölgelerine son derece modern ve en ileri teknolojiye sahip atıksu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Karasu'ya yaklaşık 16 milyonluk yatırımla 35 bin metrekare alan üzerinde dev bir tesis inşa ettik. Devreye aldığımız son derece modern ve yüksek teknolojiye sahip tesis ile Karasu ilçemizde yılların sorunu olan atıksu konusunu çözüme kavuşturduk. İlçemizin tüm atıksuları bu tesiste arıtılarak, doğal ortama deşarj ediliyor. Karadeniz'e atıksu karışmıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeki Toçoğlu, "Şu anda şehrimize hizmet veren 5 adet atıksu arıtma tesisimiz var. Sapanca Gölü'nün, Sakarya Nehri'nin, Karadeniz'in ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması adına çok önemli tesisler. Kocaali ilçemizde de benzer bir projede çalışmalarımız devam ediyor. 50 milyon liralık yatırımla Kocaali ilçemizin tüm atıksularını yüksek teknoloji ile arıtacak bir tesis inşa ediyoruz. Atıksu havuzlarının inşası sürüyor. Tesis ile entegre olacak 121 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamladık. İnşallah Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimizin tamamlanmasıyla ilçemizin atıksu sorununu ortadan kaldıracağız. Tüm gayretimiz şehrimizi sağlam altyapı ile buluşturarak doğal güzellikleri korumak" dedi.

Başkan Toçoğlu: “Karadeniz’e Atık Su Karışmıyor”

Başkan Toçoğlu: “Karadeniz’e Atık Su Karışmıyor”

Başkan Toçoğlu: “Karadeniz’e Atık Su Karışmıyor”

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