Başkan Toçoğlu: “Tek Düşüncemiz Şampiyonluk”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses'i ziyaret eden Başkan Zeki Toçoğlu Gürses'ten son durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Zeki Toçoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, "Bugün Kulüp Başkanımız İsmail Gürses'i ziyaret ettim, takımımızın son durumuyla ilgili bilgiler aldım. Son zamanlarda güzel galibiyetler aldık. 3 haftalık bir galibiyet serisi yakaladık. Zirveye bir adım daha yaklaştık. Ligin ilk yarısının tamamlanmasına da 2 maç kaldı. Bu mücadelelerden de kayıpsız bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Her zaman ifade ediyoruz; bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Şehir olarak şampiyonluğa kilitlendik. Bu vesileyle Silivrispor maçı öncesi takımımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu'na destekleri dolayısıyla teşekkür eden Kulüp Başkanı İsmail Gürses, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu her zaman bizim yanımızda oldu. Desteklerini her zaman gösterdi. Allah razı olsun. Takım olarak da güzel bir hava yakaladık. Engin hocamızın gelişinin ardından 3 haftalık bir galibiyet serisi elde ettik. İnşallah daha da iyi olacağız. Hepimiz şampiyonluk için kilitlendik. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyen takım biz olacağız" dedi.