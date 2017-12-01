  • BIST 103.559
  • Altın 160,628
  • Dolar 3,9217
  • Euro 4,6513
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Başkan Toçoğlu: “Tüm Sakarya Bu Davanın Avukatıdır”

» »
Başkan Toçoğlu: “Tüm Sakarya Bu Davanın Avukatıdır”
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kaynarca'da yaşanan vahşette hayatını kaybeden Emani Al-Rahmun'un babası Muhammed Ali Al-Rahmun ve...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kaynarca'da yaşanan vahşette hayatını kaybeden Emani Al-Rahmun'un babası Muhammed Ali Al-Rahmun ve eşi Halid Al-Rahmun'la bir araya geldi.

Ziyarette İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın ve aile üyeleri yer aldı. Sebahattin Aydın, gün boyu devam eden dava ile ilgili Başkan Toçoğlu'na bilgiler verdi ve Sakarya'dan davaya destek olmak için yüzlerce insanın adliyeye geldiğini söyledi. Olayın yaşandığı andan son ana kadar destek olduğu için Başkan Zeki Toçoğlu'na teşekkür eden Emani Al-Rahmun'un babası Muhammed Ali Al-Rahmun, "Tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz. Bu acımıza ortak olan tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. Sizlere de son ana kadar göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun" dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, yaşanan acı hadiseyi hala unutamadığını söyledi. Toçoğlu, "Böyle menfur bir hadiseyle karşılaşmak bizleri derinden yaraladı. İnsalık dışı bu vahşet karşısında kelimeler kifayetsiz. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Kardeşliğimizi güçlendirsin. Emani sadece sizin kızınız değil, hepimizin kızı. Bu davaya Sakaryalı hemşehrilerimiz, STK'larımız sessiz kalmadı ve sabah adliyedeki yerlerini aldılar. Bu davanın avukatı tüm Sakaryalılar'dır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeli Kadının Davasında Babasından Ve Eşinden Açıklama01 Aralık 2017 Cuma 17:48
  • Hopa´da ‘Hamsi Şenliği’ Düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Tsk: "2’si Sözde Lider Kadroda Olmak Üzere 100 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Başkan Toçoğlu: “Tüm Sakarya Bu Davanın Avukatıdır”01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Silahlı Saldırıda Öldürülen Ak Partili Mercan’ın Duruşması Görüldü01 Aralık 2017 Cuma 17:33
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Son Bir Haftada 2’si Sözde Lider Kadroda Olmak Üzere 100 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı.01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Başkan Toçoğlu Eşi İle Tügva’da Söyleşiye Katıldı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Bakan Çavuşoğlu Abisiyle Penaltı Atışı Yaptı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Deniz Baykal’ın Tedavisine Almanya’da Devam Edilecek01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Valilikte Kitap Okuma Etkinliği01 Aralık 2017 Cuma 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti