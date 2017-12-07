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Başkan Toçoğlu, Yaşatma Ve Güzelleştirme Derneği Üyeleri İle Bir Araya Geldi

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Başkan Toçoğlu, Yaşatma Ve Güzelleştirme Derneği Üyeleri İle Bir Araya Geldi
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yenikent Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yenikent Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada Yenikent Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Fikri Arslan, Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık, Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, Korucuk Mahalle Muhtarı Cüneyt Ulu, Kayrancık Mahallesi Muhtarı Ercan Çiğdem, dernek üyeleri, esnaflar ve bölge sakinleri yer aldı. Yenikent Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Fikri Arslan, "Yakın zamanda şehrimize kazandırılacak olan "Bisiklet Adası" projesine Yenikent bölgesi olarak talibiz. Projenin Yeniket'te yapılmasını talep ediyoruz. Yenikent esnafıyla, muhtarlarıyla bir bütündür. Bisiklet Adası bölgemize hareketlilik kazandıracaktır" dedi.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Toçoğlu, "2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası şehrimizde yapılacak. Şampiyona kapsamında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan "Bisiklet Adası" projesini Sakarya Nehri kıyısına inşa edeceğimizi daha önce açıklamıştık. Şimdi ise Yenikent'ten projenin bölgeye kazandırılması için ciddi bir talep var. Konuyla ilgili hem bürokratlarımızla hem de bölge sakinlerimizle kapsamlı bir değerlendirme yaparak bir karara varmamız gerekiyor. Yakın zamanda sizlerin de olacağı bir toplantıda projemizi masaya yatıralım ve istişare edelim. İnşallah istişare kültürüyle en doğru olanı bulacağız" diye konuştu.

Yenikent'e her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Zeki Toçoğlu, Bölgemize yeni yaşam alanları inşa ettik. Bölgede bulunan iş merkezlerine dönüşüme tabii tuttuk ve Meslek Yüksek Okulu'nu Camili'ye kazandırdık. Yine iş merkezlerini kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettik ve işlevsel hale getirdik. İnşallah hep birlikte daha iyi hizmetlere imza atacak, bölgenin gelişimine katkılar sunacağız. Hep ifade ediyorum; Yenikent bu şehrin geleceğidir" şeklinde konuştu.

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