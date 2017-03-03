Başkan Togar: “Güçlü Türkiye İçin ‘Evet’ Diyeceğiz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Koalisyonlar, darbeler ve krizler ülkemizin kaderi olmasın diye hep birlikte "evet" diyeceğiz ve çalışacağız"...

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Koalisyonlar, darbeler ve krizler ülkemizin kaderi olmasın diye hep birlikte "evet" diyeceğiz ve çalışacağız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmaya ve destek istemeye Büyüklü Mahallesi'ndeki vatandaşları, esnafı ve pazarcılarını gezerek devam ediyor. Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin önündeki birçok engelin kaldırılması için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ülkemizin geleceği ve yarıları için yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini vatandaşlarımıza anlatabilmek maksadıyla 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşacağız. Bugün Büyüklü Mahallemizdeki vatandaşlarımız, esnafımız ve pazarcılarımıza Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatarak destek istedik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yediden yetmişe herkese iyi anlatmalıyız. Yanlış bilinenlerin aydınlatılması noktasında bilgilendirme yapmak hepimizin en büyük görevidir. Bu noktada elimizden geleni yapmak için 7/24 çalışacağız. Çift başlılığı ortadan kaldırmak adına daha özgür bir Türkiye için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir an önce hayata geçmeli. Yine geçmiş dönemlerdeki koalisyon hükümetleri, darbeler ve Ülkenin başından geçen ekonomik buhranlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteriyor. Yeni sistem ile birlikte seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak. Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. Hükümet kurulmama sorunu olmayacak. Hükümete güvenoyunu millet verecek. Yeni sistemle meclis için ayrı, cumhurbaşkanı için ayrı oy verilecek. Bu hükümet modeli ile Meclisimizin ve milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Halkın temsil gücü artacak. İstikrar için, istikbal için, istiklal için Yeni Türkiye için evet. Geçmişte yaşanılan onlarca olay ve siyasi çalkantı ile 15 Temmuz süreci hükümet sisteminin değiştirilmesi gerektiğinin en büyük işaretleri olarak görünüyor. Bizler ilçe teşkilatımız, meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte dur durak bilmeden tüm enerjimiz ile 16 Nisan gününe kadar gece gündüz 7/24 çalışarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için "evet" isteyeceğiz. 17 Nisan günü inşallah ülkemizin önündeki tüm engeller kaldırılarak yeni Türkiye'ye hep birlikte merhaba diyeceğiz" ifadelerini kullandı.