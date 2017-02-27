Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi'ni ziyaret ederek başkanlığa seçilen Haluk Tan’ı tebrik etti. Sivil toplum kuruluşlarının farklı alanlarda önemli görevleri olduğunu vurgulayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, " Her türlü konuda, çalışmada omuz omuza beraber hareket etmenin yanında son günlerdeki gelişmeler ve yeni çalışmalar hakkında görüş alış verişinde de bulunduk. MÜSİAD Samsun Şubesi başkanlığına seçilen Haluk Tan ve yönetimini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim’’ dedi. MÜSİAD Samsun Şubesi başkanlığına seçilen Haluk Tan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Başkan Togar, Başkan Tan'a heykel kaftan hediye etti.
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Başkan Togar’dan MÜSİAD'a ziyaret
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi'ni ziyaret ederek başkanlığa seçilen Haluk Tan’ı tebrik etti.
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