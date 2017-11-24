  • BIST 105.124
  • Altın 163,383
  • Dolar 3,9452
  • Euro 4,6866
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Başkan Togar’dan Öğretmenlere Gül

» »
Başkan Togar’dan Öğretmenlere Gül
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül hediye etti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül hediye etti.

İlçedeki okulları gezen ve öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Togar ayrıca öğretmenlere çeşitli hediyeler ile gül verdi. Her yıl Öğretmenler Günü vesilesiyle çeşitli organizasyonlar ve aktiviteler düzenlediklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Öğretmenlerimizin bu önemli gününü bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Her yıl 24 Kasımı farklı organizasyonlar ve aktiviteler eşliğinde öğretmenlerimizin ile iç içe birlikte kutlamaya gayret ediyoruz. Bu yılda Öğretmenler günü vesilesiyle ilçemizdeki öğretmenlerimizi okullarında ziyaret ettik. Eğitimin neferi kıymetli eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler verdik. Öğrencilerini yetiştiren, geleceğe hazırlayan karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar mukaddes olan bir mesleği icra eden tüm öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Onların yanında olduğumuzu eğitime yaptığımız destek çalışmaları ile her zaman sergiliyoruz. Bizler öğretmenlerimizi sadece bir gün değil her an hatırlayan bir anlayış ile hareket ediyoruz. Neredeyse haftanın birkaç gününü okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte geçiriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile projeler planlayıp hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle son derece mukaddes, geleceğe yön verecek nesilleri yetiştiren fedakar öğretmenlerimizin bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilgi Evinde Öğretmenler Günü Kutlaması24 Kasım 2017 Cuma 15:15
  • Başkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü24 Kasım 2017 Cuma 15:15
  • Osmangazi’den Öğretmenler İçin Fidan24 Kasım 2017 Cuma 15:15
  • Kayapınar’daki Öğretmenlere 5 Bin 500 Kitap Hediye Edildi24 Kasım 2017 Cuma 15:08
  • Ted Ankara Koleji Öğretmenler Gününde Anıtkabir’i Ziyaret Etti24 Kasım 2017 Cuma 15:03
  • Ayal Öğrencileri Öğretmenleri Oldu24 Kasım 2017 Cuma 15:03
  • Öğretmenlerinin Öğretmenini Ziyaret Ettiler24 Kasım 2017 Cuma 15:03
  • Giresun’da ‘Eğitim Tarihi Müzesi’ Açıldı24 Kasım 2017 Cuma 14:58
  • Taşdoğan’dan Öğretmenler Günü Kutlaması24 Kasım 2017 Cuma 14:58
  • Malatya’da Öğretmenler Günü Etkinlikleri24 Kasım 2017 Cuma 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti