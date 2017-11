Başkan Togar’dan Öğretmenlere Gül

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül hediye etti.

İlçedeki okulları gezen ve öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Togar ayrıca öğretmenlere çeşitli hediyeler ile gül verdi. Her yıl Öğretmenler Günü vesilesiyle çeşitli organizasyonlar ve aktiviteler düzenlediklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Öğretmenlerimizin bu önemli gününü bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Her yıl 24 Kasımı farklı organizasyonlar ve aktiviteler eşliğinde öğretmenlerimizin ile iç içe birlikte kutlamaya gayret ediyoruz. Bu yılda Öğretmenler günü vesilesiyle ilçemizdeki öğretmenlerimizi okullarında ziyaret ettik. Eğitimin neferi kıymetli eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler verdik. Öğrencilerini yetiştiren, geleceğe hazırlayan karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar mukaddes olan bir mesleği icra eden tüm öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Onların yanında olduğumuzu eğitime yaptığımız destek çalışmaları ile her zaman sergiliyoruz. Bizler öğretmenlerimizi sadece bir gün değil her an hatırlayan bir anlayış ile hareket ediyoruz. Neredeyse haftanın birkaç gününü okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte geçiriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile projeler planlayıp hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle son derece mukaddes, geleceğe yön verecek nesilleri yetiştiren fedakar öğretmenlerimizin bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.