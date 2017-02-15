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Başkan Togar’dan Şehit Ailelerine Yakın İlgi

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Başkan Togar’dan Şehit Ailelerine Yakın İlgi
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, eli kanlı terör örgütlerinin hain saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerini ziyaret ederek...

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, eli kanlı terör örgütlerinin hain saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerini ziyaret ederek onların hayır dualarını alıyor.

Başkan Hasan Togar, Samsun'da ve ilçede yaşayan şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek şehit ailelerin her zaman her durumda yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti. İl ve ilçe sınırları içerisinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek ailelerin taleplerini dinleyen ve şehit ailelerinin hayır duasını alan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Genç yaşta şehadet şerbeti içen, vatanı için canını feda eden yavrularımızı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Yıllardır süren terör Türkiye'nin her zaman önüne engel olmaya çalışmıştır. Ülkemiz çok zor ve uzun soluklu bir süreçten geçiyor. Vatanımızın dört bir yanında ülkemizin gelişmesini ve büyümesini hazmedemeyen iç ve dış tehdit unsurları her türlü oyunla, terör olayı ile bizi yıldırmaya geri adım atmaya zorluyor. Ama bizler ecdadından aldığı hayat felsefesi ile vatanı için, bayrağı için, milleti için seve seve can vermeye hazır bir milletiz. Bizler al bayrak için, şehit kanları ile sulanan bu aziz vatan toprağı için bir ölüp bin dirilen bir milletiz. Son günlerde yaşanan terör olaylarında gencecik yavrularımız güvenlik güçlerimiz mertebelerin en büyüğü ve en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaşıyorlar. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken ailelerine ve yakınlarına da sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin aileleri artık bizim ailemizdir. Şehitlerimizin bize bıraktığı emanettir. Onların her zaman her durumda yanlarındayız. Yine hükümetimizin teröre karşı dik duruşu eli kanlı hainlerin hepsinin kökünün kazınacağına işarettir" dedi.

Başkan Togar’dan Şehit Ailelerine Yakın İlgi

Başkan Togar’dan Şehit Ailelerine Yakın İlgi

Başkan Togar’dan Şehit Ailelerine Yakın İlgi

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