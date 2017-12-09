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Başkan Tok: "Ortak Değerimiz Samsun"

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Başkan Tok: "Ortak Değerimiz Samsun"
Tonyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bizlerin ortak değeri...

Tonyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bizlerin ortak değeri Samsunumuz, ortak hedefimiz ise kardeşliğimizdir" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tonyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Başkan Tok burada yaptığı konuşmada, "Farklı farklı kültürlerin bir araya geldiği Samsunumuzda hemşehri derneklerimiz kendi kültürlerini yaşatarak renkli bir kültür mozaiği oluşturmakta. Bu kültür mozaiğini desteklemek ve gençlerimize aktarmakta biz yerel yöneticilerin görevleri arasındadır. Burada çok sıcak bir aile ortamında sizlerle olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Sizlerden aldığımız enerjiyle İlkadım'a altın çağını yaşatıyoruz. 5 dev projemiz devam ederken, sosyal projelerimizle de ilçemizi modern bir kültür merkezi durumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bizlerin ortak değeri Samsunumuz, ortak hedefimiz ise kardeşliğimizdir" diye konuştu.

Tonyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Bektaş tarafından gerçekleştirilen etkinliğe; Başkan Tok'un yanı sıra; Çiftlik Mahallesi Muhtarı Fatma Aksoy, Çelikalan Mahalle Muhtarı Necati Köse, Atakum Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Tonya, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

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