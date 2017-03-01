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Başkan Tok’tan “Evet” Turu

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Başkan Tok’tan “Evet” Turu
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kalıcı istikrarın garanti altına alınacağını, vesayetin ortadan kalkacağını,...

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kalıcı istikrarın garanti altına alınacağını, vesayetin ortadan kalkacağını, hızlı işleyen bürokrasi ve hızlı büyüme olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan Tok, yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ilk gezi programını, AK Parti İlçe Yönetimi ve AK Partili Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Demirciler Yokuşu ve Bağdat Caddesi esnaflarına yaptı.

"Yetki karmaşasına son"

Mevcut sistemle yetki karmaşası ve ihtilafı olduğunu anlatan Başkan Tok, "Tek partili dönemde Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ile arasında yönetim krizi yaşanıyordu. O dönemde iki yakın dost birbiri ile sürekli çatışma yaşıyordu. Yetki ihtilafı vardı. Bu sorun o dönemde olduğu gibi özellikle koalisyon dönemlerinde günümüze kadar sıklıkla yaşanıyordu. Müzakereler yapılamıyordu. Anlaşmazlık çıkıyordu. Bu yetki ihtilafı koalisyonlu hükümet sisteminde her başbakan ve cumhurbaşkanı arasında yaşanıyordu. Yeni sistemde artık bu ihtilaf ve boşluk olmayacak. Güçlü bir hükümet modeli olacak" dedi.

"Neden "evet" ?"

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halkoylaması için neden "evet" diyeceklerini anlatan Başkan Tok, yeni sistemle kalıcı istikrarın garanti altına alınacağını, vesayetin ortadan kalkacağını, hızlı işleyen bürokrasi ve hızlı büyüme olacağını ifade etti. Meclis'in doğrudan belirlenmesi ile milli iradenin daha da güç kazanacağını ifade eden Tok, "Yeni sistemle Meclis için ayrı, Cumhurbaşkanı için ayrı oy verilecek. Bu hükümet modeli ile Meclisimizin ve milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Cumhurbaşkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş olacak. Yasama yetkisi Meclis'e verilecek. Hükümetler tasarı gönderemeyecek. Kanunlarla ilgili her şey Meclis kontrolünde olacak. Meclis ilk defa HSYK" ya üye seçecek. Halkın temsil gücü artacak. Güçlü yasama, güçlü meclis, güçlü icraat olacak" dedi.

"Daha az bürokrasi, hızlı büyüme"

Vatandaş 16 Nisan'da hızlı işleyen bir idareye, bürokrasiye ve ekonomiye "evet" diyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan Tok, "Daha az bürokrasi, daha hızlı büyümeye olacak. Kararnamelerle hızlı düzenleme imkanı oluşturulacak. Refah ve huzur seviyesi daha da artacak. Ekonomide olduğu gibi, güvenlik politikaları da hız kazanacak. Terörle mücadele, huzura güç verecek. Birlik ve huzur pekişecek. Merkez siyaset güçlenecek. Devlet değil, milletin merkezi güçlenecek. Siyasette uzlaşma, diyalog kültürü gelişecek" diye konuştu.

Başkan Tok’tan “Evet” Turu

Başkan Tok’tan “Evet” Turu

Başkan Tok’tan “Evet” Turu

Başkan Tok’tan “Evet” Turu

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