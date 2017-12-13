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Başkan Tok’un Ağabali Caddesi Gezisi

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Başkan Tok’un Ağabali Caddesi Gezisi
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım ilçesinin geleceğini ilgilendiren iş ve hizmetlerde halkla birlikte karar verdiklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım ilçesinin geleceğini ilgilendiren iş ve hizmetlerde halkla birlikte karar verdiklerini söyledi.

Her fırsatta halkla bir araya gelen Başkan Erdoğan Tok, Ağabali Caddesi'nde faaliyetlerini sürdüren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve halk buluşmalarını sürdüren Erdoğan Tok, son olarak yaptığı gezide Ağabali Caddesi esnaflarını gezdi.

"Her daim halkla iç içeyiz"

Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu tür ziyaretlerimizle yakaladığımız sıcak ve samimi ortamlarda vatandaşlarımızla iç içe oluyor, ilçemizle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Halkımızın ve esnafımızın bizlerden neler beklediğini, ilçemiz için neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara sohbet ederek bilgi aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alış verişi ve bilgi paylaşımında bulunarak ilçemizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Tok, esnaf ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve güler yüzle karşılandı. Başkan Tok'un sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlar, belediye başkanlarının ziyaretinden memnun olduklarını dile getirerek kendisiyle bol bol fotoğrafı çektirdi.

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