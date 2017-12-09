Başkan Tokur: “İnsanlık Kazanacak Abd Kaybedecek”

Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Nejdet İrfan Tokur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınadıklarını...

Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Nejdet İrfan Tokur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınadıklarını söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Nejdet İrfan Tokur, ABD Başkanı Trump'un bu kararının yüzyıllardır bölgemizi kan gölüne çeviren İslam düşmanı, emperyalist anlayışın bir ürünü olduğunu ifade etti.

Tokur açıklamasında, "Kudüs, 3 semavi dinin de kutsal kabul ettiği değerleri içinde barındıran, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. İnsanlık binlerce yıllık tarihinde en kanlı mücadelelerini din üzerinden yürütmüştür. Kudüs ise Müslümanların kadim kıblegahı, bütün semavi dinlerin ortak mekanıdır. Dünyaya barış ve huzur ancak bütün inançlara saygı çerçevesinde geliştirilecek bir süreç sonucunda, Kudüs'ün maneviyatına halel getirmeden, evrensel hukuka ve tarihi gerçeklere uygun bir çözümle gelecektir.

ABD'nin bu hamlesi, uluslararası hukukta yeri olmayan bir işgal ve soykırımı meşru hale getirme girişimi olarak görülmektedir.

Bu karar, bütün dünyada var olan gerginlikleri bir kademe daha yukarıya çıkaracak, akla ve mantığa uygun olmayan bir adım olmuştur.

Kudüs'ün İsrail'in başkentİ olarak kabul edilmesi hem antisemitist yaklaşımları körükleyecek hem de sözde cihatçı terör örgütlerine yeni bir cephe açma fırsatı verecektir. Böyle bir durum ne İsrail'in ne Müslümanların ne de Hıristiyanların yararına değildir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu'ya istikrar getirme sürecine indirilmiş ağır bir darbedir.

Hükümetimizin, BM kararlarına aykırı, gayri ahlaki, gayri hukuki ve akıl dışı bu kararı tanımadığı yolundaki beyanatları son derece yerindedir. Zaten alev alev yanmakta olan Ortadoğu'da çok tehlikeli bir gerginlik ve çatışma alanı daha açmakla ABD aslında insanlığa karşı bir suç işlemektedir.Türkiye Kamu-Sen olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. İnsanlık kazanacak ABD kaybedecektir" dedi.