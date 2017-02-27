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Başkan Tollu, Hizmetleri Yerinde Denetliyor

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Başkan Tollu, Hizmetleri Yerinde Denetliyor
Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her gün hizmet yerlerini gezerek denetleme yapıyor.

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her gün hizmet yerlerini gezerek denetleme yapıyor.

Erdemli Belediyesi, çalışmalarını Sarıyer Mahallesinde sürdürüyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahallede yapılan çalışmaları denetledi. Erdemli Belediyesinin her alanda hizmet atağının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Tollu, Erdemli tarihinde görmediği hizmeti kendi dönemlerinde gördüğünü vurguladı. Tüm hizmetlerde öz sermaye kullanmaya son derece önem verdiklerini ifade eden Tollu, yaptıkları hizmetlerde bugünü değil gelecek yüz yılı planladıklarını dile getirdi. Tollu, "Bazı kimseler diyor ki bu kadar geniş yollara ne gerek var. Biz Erdemli'nin geleceğini inşa ediyoruz. Uzak yakın demeden tüm mahallelere hizmetleri adaletli bir şekilde dağıtıyoruz. Sarıyer mahallesinin sokakları parke döşendikçe güzelleşiyor. Mahallelerin güzelleşmesi demek Erdemli'nin güzelleşmesi demektir.Yakın zamanda çalışmaların tamamlanmasıyla yapılan hizmetler daha net ortaya çıkacak. Biz hizmeti yaptıktan sonra yapılan hizmetleri korumak ve kollamak vatandaşlarımızın görevidir. Buraya harcanan tek kuruş bile milli sermayedir" dedi.

Hizmet yerlerinde karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden ve çay içen Tollu, "İçiniz rahat olsun azimle çalışarak Allah'ın izniyle Erdemli'yi zirvelere taşıyacağız. Söz verdiğimizden daha fazla hizmeti yapacağımızdan hiç endişeniz olmasın" dedi.

Yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bu zamana kadar çivi çakılmayan mahallelerinde böylesine büyük bir hizmet atağı gerçekleştirdiği için Başkan Tollu'ya teşekkürlerini sundular.

Başkan Tollu, Hizmetleri Yerinde Denetliyor

Başkan Tollu, Hizmetleri Yerinde Denetliyor

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