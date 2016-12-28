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Başkan Toltar, Başarılı Sporcuyu Makamında Ağırladı

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Başkan Toltar, Başarılı Sporcuyu Makamında Ağırladı
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Wushu Şampiyonasında bronz madalya kazanan Furkan Yıldız'ı makamında ağırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Wushu Şampiyonasında bronz madalya kazanan Furkan Yıldız'ı makamında ağırladı.

Türkiye Wushu Federasyonu tarafından 23-25 Aralık tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Spor Salonunda gerçekleştirilen Uluslar arası 1. Erciyes 15 Temmuz Şehitleri Wushu Şampiyonasında Dilovası Belediye Wushu - Kick Box Okulu sporcusu 78 kilogram da Furkan Yıldız üçüncü olarak ilçeye bronz madalya ve kupa kazandırdı. Müsabakaların ardından Dilovası'na gelen başarılı sporcu Yıldız, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Elde edilen bu başarıda ve Dilovası Belediye Spor Okulunun bu noktaya gelmesinde belediyemizin çok büyük desteği var. İnşallah bundan sonra da spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ama asıl teşekkürü bu gençlerimize çocuklarımıza ediyoruz. Dilovası Belediye Spor Okulu olarak çocuklarımızla dünya ve Türkiye şampiyonalarında çok önemli başarılar elde ettik.Bu çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren yetişerek gelecekte de özellikle olimpiyatlarda ülkemizin İlimizin ve İlçemizin, temsilini önemli noktalara getireceğini düşünüyoruz. İnşallah daha büyük başarıları hep birlikte elde edeceğiz. Spor Okulumuzun Hocası Hasan Yıldız ve yönetimindeki arkadaşlarımıza ve gençlerimize katkısı olan, sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz uğruna hayatlarını kaybeden bütün 15 Temmuz şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Toltar, Başarılı Sporcuyu Makamında Ağırladı

Başkan Toltar, Başarılı Sporcuyu Makamında Ağırladı

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