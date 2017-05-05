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Başkan Toltar: "Biz Sözümüzün Arkasındayız"

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Başkan Toltar: "Biz Sözümüzün Arkasındayız"
Dilovası'nın önemli sorunu olan ve yıllardır kaldırılması için çeşitli mücadeleler verilen İZAYDAŞ konusunda bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı...

Dilovası'nın önemli sorunu olan ve yıllardır kaldırılması için çeşitli mücadeleler verilen İZAYDAŞ konusunda bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, bazı prosedürlerden kaynaklı biraz gecikmenin olduğunu ve bir kaç hafta içerisinde tesisin faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın göreve geldiği günden bu yana kaldırılması için mücadele ettiği Dilovası çöp deponi alanıyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kaldırılacağının sözünü vermişti. Bakan Işık ve Başkan Karaosmanoğlu'nun sözünü vermesinin ardından konuyla yakından ilgilenen Başkan Toltar önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ile bir görüşme yaparak tesis hakkında görüşme yaptı. Yetkililerle yaptığı görüşmede çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Toltar, tesisin çok kısa sürede faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çöp depona alanı yaydığı koku nedeniyle Dilovası'nın öncelikli sorunlarından biri olmuştur. Dilovası'nın tamamında yayılan çöp kokusu yüzünden bizlerde vatandaşlarımızda ciddi bir sorun yaşamaktaydık. Gerek Dilovalı hemşehrilerim gerekse bizler bu tesisin kaldırılması için Bakanımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile defalarca konuştuk ve çözüm aradık. Nitekim geçtiğimiz aylarda özellikle Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık'ın ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun desteği ile 1 Mayıs'a kadar tesisisin kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ile bugün yaptığımız görüşmede Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova'nın çöplerinin aktarma merkezinde toplanacağını bu aktarma merkezinin de 18 Nisan'da ihalesinin yapıldığı ancak ihale itiraz süresinin bu hafta sona ereceği için aktarma merkezinin kurulmasında biraz aksama olduğu bilgisini aldık" dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Toltar, "Bu hafta aktarma merkezi ihalesi sonuçlanacak ve bir iki hafta içerisinde Dilovası dahil dört ilçenin çöpleri aktarma merkezinde toplanacak. Burada toplanacak çöpler aynı gün araçlar ile İzmit İZAYDAŞ Solaklar Düzenli Depolama Sahasına taşınarak burada bertaraf edilecektir. Son zamanlarda yine belli bir kesim tarafından siyasi malzeme haline getirilmek istenen çöp tesisiyle ilgili olarak hem belediyemiz yetkili birimleri hem de Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarını hızlandırmış, tesisin biran önce Dilovası'ndan kaldırılması için uğraş vermektedirler. Gönül isterdi ki sözünü verdiğimiz 1 Mayıs itibari ile çöp tesisinin tamamen faaliyetlerini durdurmasıydı. Ancak Kamu İhale Kanunu (KİK) mevzuatları gereği bazı yasal prosedürlerin beklenmesi gerektiğinden birkaç haftalık bir gecikme yaşanmakta. Ancak dediğim gibi biz bunun takipçisiyiz ve kimse buradan malzeme çıkartmaya kalkışmasın. Çöp tesisinin faaliyetleri birkaç hafta içerisinde bitmiş olacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Biz sözümüzün arkasındayız. Sadece yasal prosedürlerden kaynaklı biraz gecikme yaşanmıştır" diye konuştu.

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