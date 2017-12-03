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Başkan Toprak 8. Ödülü Almaya Hak Kazandı

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Başkan Toprak 8. Ödülü Almaya Hak Kazandı
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından yılın başarılı belediye başkanı ödülü verilecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından yılın başarılı belediye başkanı ödülü verilecek.

2004-2009 yılları arasında 4 kez, 30 Mart 2014 yılından bu yana ise 3 kez olmak üzere toplamda 7 kez ödül alan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak yılın başarılı belediye başkanı seçilmesinin ardından 8. ödülünü alacak. Yıl içerisinde sunulan projeler ile yapılan çalışmaların halk tarafından değerlendirildiği ve yerel yönetimler tarafından prestijli bir ödül olarak nitelendirilen yılın başarılı belediye başkanları ödül töreni 23 Aralık 2017'de Kayseri'de yapılacak. Anadolu yerel yönetimler dergisinin her yıl yaptığı araştırma ve anketlere sonuçlarına göre belirlediği başarılı başkanı ödülüne bu yıl da layık görülen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Bu yıl Türkiye genelinde yapılan anketler sonucunda Anadolu Yerel Yönetimler Dergisinin yılın başarılı belediye başkanı ödülüne layık görüldük. Kahta'mızı geleceğe hazırlama anlamında yaptığımız çalışmalar değerli bulundu. Bu ödül bize daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Kahtalı hemşerilerim adına 23 Aralık'ta Kayseri'deki ödül töreninde bulunacağız. Bu ödül bize moral ve motivasyon katacak. Kahta ilçemizin adı bir adım daha öne çıkacaktır. Kahta Belediye başkanı olarak ilçemizin tanıtımı adına her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında ilçemizin tarihi dokusunu, turizmini ve inanç turizmini her zaman ön plana çıkaracağız. Mücadelemize yılmadan ve yorulmadan devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gören halkımıza ve yerel yönetimler dergisine teşekkür ediyorum" dedi.

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