Başkan Toptaş, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Göreve geldiği ilk günden bu yana önemli çalışmalara imza atan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, esnaf ziyaretlerine devam...

Göreve geldiği ilk günden bu yana önemli çalışmalara imza atan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile birlikte odaya bağlı olarak çalışan berber ve kuaförleri iş yerlerinde ziyaret ederek bir yandan denetim ve kontrollerde bulunan Başkan Toptaş diğer yandan da esnafın sıkıntılarını dinledi. Buldukları her fırsatta esnafları ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Toptaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile birlikte göreve geldikleri ilk günden beri esnaflarla iç içe olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu ziyaretlerimiz sırasında hem esnaflarımızın sıkıntılarını ve sorunlarını dinliyoruz hem onlarla istişarelerde bulunuyoruz hem de denetim yapıyoruz. Ziyaretlerimiz esnafımız tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Amacımız vatandaşlara daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmak. Her zaman söylediğim gibi "Biz bu koltuğa oturmaya değil, hizmet etmeye geldik" ve bütün arkadaşlarımızla beraber bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Esnafların gelişimine yönelik oda olarak eğitimler de düzenlediklerini dile getiren Başkan Toptaş, "Bu eğitimlerdeki amacımız hem esnafımızın gelişmesini hem de gelişen teknolojiye ve şartlara ayak uydurmasını sağlamaktır. Bu eğitimlerden bir tanesini de 21 Şubat'ta Ramada Otelde düzenleyeceğiz. Bu eğitimde bayan kuaförlerimize kaş kontör ve saç simülasyonu erkek kuaförlerimize de saç simülasyonu ile ilgili eğitimler verilecek. Kaş kontürü eğitimini Halime Usta, saç simülasyonu eğitimini de Burcu Erol verecek. Eğitimimize ayrıca, Ankara, Konya, Van, Diyarbakır ve Aksaray Oda Başkanları ile Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre de katılacak. Eğitimimiz inşallah hem bizler hem de esnafımız adına verimli geçer" şeklinde konuştu.