Başkan Toyran’dan Akçakonak’ta Halk Günü

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Pazar günü Akçakonak mahallesi sakinleriyle buluştu.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Pazar günü Akçakonak mahallesi sakinleriyle buluştu. Akçakonak mahallesinde halk toplantısı düzenleyen Başkan Toyran, mahalle sakinlerinin sorun, talep ve şikayetlerini dinledi.

Akçakonak Mahallesinin tapu sorununun öne çıktığı toplantıda; Başkan Toyran bu sorunun çözümü için takipçisi olacağının sözünü verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen halk toplantısında vatandaşlar Akçakonak mahallesine çocuk oyun alanı ve park isterlerken, Başkan Toyran parkın sözünü de verdi. Son dönemde Söke Belediyesi şantiye ekiplerince 5 Bin metrekarenin üzerinde parke yol çalışması yapılan Akçakonak'ta mahalle sakinleri Başkan Toyran'a yol yapım çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Akçakonaklılar; sorunlarıyla yakından ilgilenen ve mahallelerine hizmet getiren Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'a memnuniyetlerini dile getirdi.