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Başkan Tuna, Başkan Ercan’ı Ziyaret Etti

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Başkan Tuna, Başkan Ercan’ı Ziyaret Etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, koltuğu devrettiği Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, koltuğu devrettiği Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, koltuğu devrettiği Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'la bir araya geldi. Sincan'da yapılacak yeni hastane, trafik ve yol çalışması gibi birçok önemli başlığı konuşan ikili, çalışmaların hız kazanacağı vurgusunu yaptı. Ercan'ı tebrik eden Tuna, "Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde gerekli desteği vereceğiz. Sincan'ın bizdeki yeri ayrı" ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan ise, "Başkanımızın bizlere olan desteğini her zaman arkamızda hissedeceğiz. İnşallah hep beraber, el ele, Sincan için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Sincan, her şeyin en güzeline layık" diye konuştu.

Başkan Tuna'nın deneyimlerinden yararlanacağının vurgusunu yapan Başkan Ercan, "Sincan için büyük hizmetler yapmış Başkanımızın tecrübelerinden faydalanarak, bir adım daha ileriye gideceğiz. Vatandaşların talep ve önerilerini alacağız, durmayacağız, çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sincan'la ilgili konuları görüşen ikili, önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, Tuna'ya Sincanlıların dört gözle beklediği, yeni yapılacak hastaneyle ilgili vatandaşların beklentilerinin olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Başkan Tuna, "Önümüzdeki hafta yeni hastane projesinin ihale tarihi belli olacak. İnşallah bundan sonra süreç daha hızlı ilerleyecek" açıklamasında bulundu.

Sincan'a yeni yaya geçidinin yapılacağının müjdesini veren Tuna ayrıca Sincan'da yürüyen merdivenlerin de en kısa sürede onarılacağını söyledi. Bunun yanı sıra Ayaş Caddesi alt geçidinin vatandaşların talepleri üzerine seramikle kaplanacağını belirten Tuna, "Sizden gelen her öneriye açığız, yeter ki vatandaşlarımızın faydası için işler yapılsın" dedi.

Polatlı 2 caddesinde devam eden ASKİ çalışmasında incelemelerde bulunduğunu ifade eden Ercan, ilçede birçok çalışmayı yerinde incelediğini kaydetti. Ercan, "Sincan'da projeler plana uygun ilerliyor. Bunun böyle devam etmesi ve gerekirse hızlanması konusunda hassasiyet göstereceğiz. İşleyen bir çark var. Biz de bu çarkın dönmesi için daha çok çalışacağız. Hükümetimiz, Ankara Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle çıtayı daha yükseklere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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