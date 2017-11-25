Başkan Tuna: “Beypazarı’nın Yeri, Benim Nazarımda Ayrıdır”

AK Parti Beypazarı ilçe kongresine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

AK Parti Beypazarı ilçe kongresine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Beypazarı'nın yeri benim nazarımda ayrıdır. Sizlerle şehrimizin ihtiyaçları noktasında elbirliğiyle daha güzel Beypazarı'nı inşa edeceğiz inşallah" dedi.

Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Başkan Tuna, 2002-2007 yılları arasında Beypazarı'na çok sık ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Beypazarı, kendi evimiz gibidir. Benim nazarımda Beypazarı'nın yeri ayrıdır. Bundan sonra inşallah daha sık gelme imkanımız olacak" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile birlikte şehri kısa süre dolaşarak, esnafla selamlaşma imkanı bulduğunu belirten Tuna, "Ama bu yetmez. İnşallah bundan sonra daha sık sizlerle bir arada olma mutluluğunu yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yeni görevi nedeniyle yoğunluğunun arttığını belirterek, bir başka programa daha yetişeceği için kongreden erken ayrılmak zorunda olduğundan dolayı katılımcılardan özür dileyen Başkan Tuna, " İnşallah özel olarak Beypazarı'na geleceğim ve değerli belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve sizlerle şehrimizin ihtiyaçları noktasında elbirliğiyle daha güzel Beypazarı'nı inşa edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Tuna, sözlerini, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah Beypazarı'nın desteğini arkamızda göreceğimize inanıyorum" diyerek tamamladı.

Kongreye, eski TBMM Başkanı Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, AK Parti milletvekilleri Ahmet İyimaya, Ahmet Gündoğdu, Aydın Ünal, Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile çok sayıda partili katıldı.