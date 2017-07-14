Başkan Türel, Bir Tam Gününü Muhtarların Taleplerine Ayırdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, makamında çeşitli ilçelerden gelen muhtarları kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, makamında çeşitli ilçelerden gelen muhtarları kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Menderes Türel, bir gününü muhtarlara ayırdı. Türel, her zaman mesai arkadaşlarım diye seslendiği muhtarlarla makamında sohbet etti, ilgili belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Gazipaşa'dan Kaş'a her ilçeden 20'yi aşkın muhtar, MUBİM üzerinden yaptıkları talepleri, bir de yüz yüze Başkan Türel'e iletme fırsatı buldu. Talepleri alan Türel, ilgili birim yöneticilerine gereğinin yapılması için talimat vererek, takipçisi olacağını söyledi.

Doğuyaka Muhtarı Kemalettin Uluçay mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı Başkanı Menderes Türel'e teşekkür plaketi verdi. Döşemealtı Akkoçlar Mahalle Muhtarı Osman Şahin Türel'e mahalle sakinlerinin selamını ve hizmetler için teşekkürlerini iletti. Antalya'yı muhtarlarla birlikte yönettiklerini belirten Başkan Menderes Türel, "Muhtarlarımız demokrasinin hücreleridir. Onlar bizim gözümüz kulağımız sesimiz. Onların talep ve sorunlarını yerine getirmek en öncelikli görevimiz" dedi.