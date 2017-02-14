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Başkan Türel, Yeni Hizmet Binası’ndaki İlk Nikahını 14 Şubat’ta Kıydı

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Başkan Türel, Yeni Hizmet Binası’ndaki İlk Nikahını 14 Şubat’ta Kıydı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde belediye personeli Barış İlgar'ın nikahını kıydı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde belediye personeli Barış İlgar'ın nikahını kıydı. Türel'in Yeni Hizmet Binası Nikah Salonu'nda kıydığı ilk nikahın şahidi ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Yusuf Ziya Yılmaz oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası evlilik yolunda adım atan genç çiftlere ev sahipliği yapıyor. Yeni nikah salonu, 14 Şubat'ta da hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin tercihi oldu. Nikah için14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen Günay Aliyev ve Barış İlgar'ın nikahını Başkan Menderes Türel kıydı. Genç çift, nikahta bir de sürpriz yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli Barış İlgar'ın nikah şahitliğini Başkan Türel'i ziyaret için Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaptı.

Başkan Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda bu nikahla tarihe geçtiklerini söyledi. Yeni nikah salonunda kıydığı ilk nikah olduğunu ifade eden Türel, "Bundan sonra Günay ve Barış'ı ben hiçbir zaman unutmam. Bu salonda kıydığım ilk nikah. Çok kıymetli Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz da benim misafirimdi ve bizi kırmadı. Bu mutluluğun şahitliğini diğer şahitlerimizle birlikte yaptı" dedi.

Genç çiftin nikahını kıyan Türel, evlilik cüzdanını teslim etmeden önce çifte seslenerek, "Sevgili Barış'ın babası öldüğünde kötü gününde yanındaydım, şimdi mutlu gününde de yanındayım. Sizlerin iyi günde olduğu gibi kötü günde de sığınacak ilk limanın karşılıklı limanlarınız olduğunu hatırlamanızı temenni ediyorum. Hayat bir imtihan dünyası. Tabi ki güzellikleri var ve bunları paylaşarak çoğaltmayı, zorlukları karşılıklı fedakarlıklarınızla azaltmayı her zaman hatırlayınız. Bu güzel evliliklerin en güzel meyvesi çocuklarımız. Güçlü millet, güçlü devlet, güçlü toplum genç nesil ile mümkün" diye konuştu.

Çocuk sayısını soran Türel, genç çiften aldığı üç çocuk cevabı üzerine, "en az üç" diyerek, "Evliliğinizin en güzel meyvesi çocuklarınızla, güçlü devlete, güçlü millete katkı sağlayacağınızdan hiç şüphemiz yok. Çocuklarınızın ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni ediyorum, mutluluklar diliyorum" ifadesini kullandı.

Günay ve Barış çiftinin nikah şahitleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, "Genç çifte nikah şahitliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim onları bir yastıkta kocatsın. Esenlik dolu bir gelecekleri olsun. Kuracakları yuvanın hep huzur içerisinde, el ele, omuz omuza hayatın güzelliklerinde güçlüklerinde birlikte paylaşsınlar. Paylaştıkça güçlensinler kök salsınlar. Hayırlı bir gelecekleri olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, nikah cüzdanını genç çifte aynı anda teslim ederek, bunun da birlikteliğin beraberliğin sembolü olması gerektiğini ifade etti. Başkan Menderes Türel, tören sonunda genç çifte nikah sırasında çekilmiş bir fotoğraf hediye etti.

Başkan Türel, Yeni Hizmet Binası’ndaki İlk Nikahını 14 Şubat’ta Kıydı

Başkan Türel, Yeni Hizmet Binası’ndaki İlk Nikahını 14 Şubat’ta Kıydı

Başkan Türel, Yeni Hizmet Binası’ndaki İlk Nikahını 14 Şubat’ta Kıydı

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