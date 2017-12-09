Başkan Türel’den Metro Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı ve Lara'yı birbirine bağlayacak metro çalışmalarının 2019 yılında başlayacağını...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı ve Lara'yı birbirine bağlayacak metro çalışmalarının 2019 yılında başlayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 2019 yılı için metro müjdesi verdi. Türel, "Artık Antalya'nın gündemine metro giriyor. 2019'dan sonra yeniden görev yapma şansımız olursa Antalya'da ilk başlayacağımız proje büyük limanından Konyaaltı, üniversite içinden hafif teğet geçerek Lara Kundu bölgesine kadar uzun bir metro hattı gelecek dönem Antalya'nın en önemli projesidir" dedi.

Cadde tramvayı iznini zor almıştık

Başkan Menderes Türel, ilk döneminde metro yapmak istediğini ancak, o dönemde metro maliyetinin 1'e 4 olduğunu belirterek, "Cadde tramvayı yer altına kısmen batmadığı takdirde, battığı noktalar olursa biraz daha pahalı oluyor, kilometresi 10 milyon Euro. Metronun maliyeti ise 40 milyon Euro hatta 45'i buluyor. Taşıdığınız yolcu maksimum kapasitelerde de çok büyük fark arz etmiyor. Ama trafiği daraltmadığı ve yer altından gittiği için ciddi bir avantajı var. O dönemde biz metro talebimizi Ulaştırma Bakanlığı'na bugünkü adı ile Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne ilettik. Mümkün değil dediler, "Biz metroya izin vermeyiz. Çünkü 4 misli maliyet. Antalya'nın yolcu kapasitesi belli. Zaten merkezde nüfusu 1 milyon olan yerlerde cadde tramvayına dahi izin vermiyoruz" şeklinde bir karşılık aldık. Orada cadde tramvayı iznini zorlukla aldık" şeklinde konuştu.

Teknoloji maliyeti düşürdü

4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin 2019'dan sonra metro olacağını ifade eden Türel, "Ulaşım master planımızı yaptık. Bize Lara'dan Büyük Liman'a kadar yani Büyük Liman'dan bir Y çiziyor, Varsak, MarkAntalya'nın oradan Kırcami istikametine dönerek Kundu'ya kadar ve Varsak'a kadar giden bir metro yapılması öngörülüyor. İnşallah gelecek ay 3. Etap inşaatımız başlayacak. Bu da bittikten sonra artık 4. Etap da 2019'dan sonra Antalya'nın gündeminde metro olacak. Ve bunu bize metro yapamazsın diyen Alt Yapı Genel Müdürlüğü öngörüyor. Dedim ki biz ilk dönem de milletle kavga ettik. İzin vermiyordunuz, Şunu söylediler, artık teknoloji çok geliştiği için maliyet 1'e 4 iken şimdi 1'e 1,5 oldu. Artık bu köstebek sistemi dedikleri alttan kazıyor çıkıyor, bütün apartmanlar üstte duruyor, onların altından böyle gayet teknolojik şekilde metronun kanalı açılabiliyor bunu yapan makineler çok geliştiği için artık maliyetini geçmiş maliyetlere göre çok daha ucuzladığını ve neredeyse cadde tramvayına yakın olduğunu ifade ettiler" diye konuştu.

Antalya'nın en önemli projesi

Artık Antalya'nın gündemine metronun girdiğini söyleyen Başkan Türel, "2019'dan sonra yeniden görev yapma şansımız olursa Antalya'da ilk başlayacağımız proje büyük limanından Konyaaltı, üniversite içinden hafif teğet geçerek Lara Kundu bölgesine kadar uzun bir metro hattı gelecek dönem Antalya'nın en önemli projesidir. Onun izinlerini de aldık. Alt Yapı Genel Müdürlüğünden Ulaşım Master Planımız kapsamında. Sadece projelerini hazırlayıp inşaata başlamak kaldı. 2019 sonrasında inşallah nasip olur Antalya'ya. Fatih son duraktaki depolama hattındaki raylı sistemimizde organizeye kadar uzatıyoruz bu metro projesi kapsamında. Dördüncü etabın içine koyduk. Onun da izinleri alındı" dedi.