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Başkan Tutal, Lise Müdürleri İle Yemekte Buluştu

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Başkan Tutal, Lise Müdürleri İle Yemekte Buluştu
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe genelinde eğitim öğretim veren lise müdürleri ile yemekli programda bir araya geldi.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe genelinde eğitim öğretim veren lise müdürleri ile yemekli programda bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde lise müdürleri ile düzenlenen programa Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve Lise okul müdürleri katıldı.

Eğitimin içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak en yakın olduğum kurumların başında milli eğitim camiası olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Tutal, nitelikli kültürlü manevi duyguları gelişmiş gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Vatanına milletine hizmeti kendine dert edinen, manevi duyguları hassas olan gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Tutal, "STK'lar, dernekler, diyanet, kaymakamlık bünyesinde toplantılar yaptık. Şunu gördük; biz çalışma yapıyoruz. Ama her birim kendi bünyesinde çalışıyor. Beraber ortak bir çalışma yapmamız için belediye veya kaymakamlığın öncülük yapması gerekir ki, bu çalışmalarla beraber ortak daha güçlü eserler ortaya çıksın" dedi.

"Erdemli gençliğin oluşması noktasında maddi imkanları harcamak istiyoruz"

Seydişehir Belediyesi olarak Bankalar Caddesinde bulunan 3 katlı binanın bir kısmını satın aldıklarını bazı bölümlerini kiraladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Öğrencilerimizin hem bir etüt salonu olarak kullanabilecekleri hem de ödevlerini yapabilecekleri bir proje oluşturuyoruz. Bu organizasyonlar öğrenci ve öğretmenler işe girdiği zaman anlam buluyor. Öğretmenlerimiz ne zaman destek verse daha güzel oluyor. Biz maddi anlamda, mekan anlamında çalışmaları yapalım ama beraber yapalım diyoruz. İmkanlarımızı seferber etmeyi arzu ediyoruz. Yarışmalar olsun, kurslar olsun, erdemli gençlik yetiştirme noktasında maddi imkanlarımızı bu tür projelere harcamak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Tutal, "Bizim ahlaklı ve erdemli gençlik yetiştirmemiz lazım. Bu noktada birlikte çalışmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Yemek sonrasında Başkan Tutal, lise müdürleri ile birlikte fikir alış verişinde bulunarak, projelerin hayata geçirilmesi adına kararlar alındı.

Başkan Tutal, Lise Müdürleri İle Yemekte Buluştu

Başkan Tutal, Lise Müdürleri İle Yemekte Buluştu

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