Başkan Tutal’dan Anneler Günü Mesajı

Konya'nın Seydişehir İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Konya'nın Seydişehir İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren, her biri sevgi sembolü annelerin geleceğe yön verecek sağlıklı bireylerin yetişmesinde de büyük görevler üstlendiğini kaydetti.

Anneliğin özünde sevgi ve şefkat olduğunu ifade eden Başkan Tutal, "Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın, dünya sorunlarına duyarlı, insan sevgisi ile dolu, barışı, dostluğu, kardeşliği özümsemiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak öncelikle annelerimizin sorumluluğundadır. Şüphesiz kadınlarımız çocuk değil, toplumu doğurur. Karşılıksız emek ve inanılmaz özverileriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan annelerimizin bu zor, ancak kutsal görevlerini severek yerine getirdikleri muhakkaktır. Sağlıklı toplumsal yapının, huzurlu aile ortamının temeli olan, dünyanın en yüce ve en kutsal görevini sonsuz sevgi ve şefkatle yerine getiren annelerimize saygı, minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Bilgi birikimlerini ve yaşam deneyimlerini aktararak, bizlerin insanları, dünyayı, yaşamı seven mutlu bireyler olmamız için özveriyle gece gündüz uğraş veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor saygılar sunuyorum" dedi.