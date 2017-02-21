Başkan Tütüncü, Şafak Kapalı Pazarı İnşaatını İnceledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şafak Kapalı Pazarı'nın, yürüyen merdiveni ve asansörüyle insana değer veren bir yatırım olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şafak Kapalı Pazarı'nın, yürüyen merdiveni ve asansörüyle insana değer veren bir yatırım olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımı devam eden 2 katlı, yürüyen merdivenli Şafak Kapalı Pazar'ın şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Hakan Tütüncü, inceleme sırasında yüklenici firmanın yetkililerinden pazarın inşasıyla ilgili bilgi aldı. Tütüncü, 16 Ocak'ta temelini attıklar pazarın çatısını taşıyacak olan kolonlarının yapımının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Tütüncü, bir aksilik çıkmaması halinde pazarı 6 ay sonra hizmete açacaklarını belirtti.

Yürüyen merdivenli pazar

Başkan Tütüncü, belediye ve esnaf odası işbirliği ile inşa ettikleri 2 katlı, yürüyen merdivenli Şafak Kapalı Pazarı'nın, Türkiye'nin en güzel ve modern pazarlarından biri olacağını söyledi. Tütüncü, pazarın yürüyen merdiveni ve asansörüyle de insana değer veren bir yatırım olduğunun altını çizdi.

2 katlı olacak pazarın çatısı, betonarme yapının üzerine çelik uzay kafes imalatı ve sandviç panel kaplama şeklinde olacak.

310 esnafa ekmek kapısı olacak

Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 8 bin metrekare kapalı alanı bulunan pazarın 1. katında pazarcı esnafına yönelik 9 adet dükkân, çay ocağı ve tuvaletler (engelli tuvaleti) yer alıyor. Güvenlik kameraların ve ses sisteminin olacağı pazarın 2 katında ise zabıta karakolu, bay ve bayan mescit, abdest alma yeri ile esnafın sergi alanları bulunuyor. 310'a yakın esnafın ekmek kapısı olacak pazarda yürüyen merdiven, 3 ton kapasiteli asansör ve araçlar için rampa da olacak.

İhale bedeli yaklaşık 5 milyon TL olan Şafak Kapalı Pazarı'nın 6 ayda tamamlanması planlanıyor.