Başkan Uğur, Cunda Köprüsü’nü İnceledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Cunda Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur son dokunuşların yapıldığını ifade etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cunda Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur Ayvalık ilçesine gelerek çalışmaları inceledi. Başkan Uğur "Denizdeki dolgu maddesinin kaldırılmasıyla iç deniz sirkülasyonu sağladığımız, 6 buçuk metre yükseklikteki, 4 adet altından tekne geçebilecek kemer köprüler bulunan; 300 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Cunda Köprümüzde incelemelerde bulunduk."dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.