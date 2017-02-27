Başkan Uğur’dan Post-modern Darbe Açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 28 Şubat post-modern darbesinin 20. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, milletin gücünü milletten almayan...

Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 28 Şubat post-modern darbesinin 20. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, milletin gücünü milletten almayan hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 28 Şubat post-modern darbesinin 20. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 28 Şubat'ın ayrıştırıcı, ötekileştirici, birlik ve beraberliği zedeleyen ve vicdanları yaralayan sürecinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Başkan Uğur, milletin iradesini, temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayan ve milletin tercihlerine saygı duymayan hiçbir anlayışın kabul edilemez olduğunu belirtti. Başkan Uğur, "28 Şubat 1997 post-modern darbenin üzerinden 20 yıl geçmiş bulunmaktadır. Milletimizin iradesi ile kurulacak olan hükümetlere hepimiz saygı duymalıyız. İnanıyoruz ki demokratik olmayan hiçbir girişim milletimizin iradesini işgal edemeyecektir. Bu nedenle milletimizin iradesine uygun olmayan hiçbir girişimin başarılı olacağına inanmıyorum. Ayrıştıran, ötekileştiren, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, vicdanları yaralayan bu süreçler kabul edilemez. 28 Şubat 1997 post-modern darbesi ülkemiz üzerinde kurulan hain planlardan sadece biriydi. Her dönem vatanımızın birliğini, milletimizin beraberliğini hedef alan bu girişimler hiçbir zaman başarıya ulaşamamıştır. Milletimizin iradesini, temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, milletimizin tercihlerine saygı duymayan hiçbir anlayış asla ve asla hedefine ulaşamaz."

"Gücünü milletten almayan hiç bir iradeyi asla kabul etmiyoruz"

28 Şubat zulmün, adaletsizliğin ve haksızlığın ta kendisi olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, "Milletimizi; inancından, fikir ve düşünce dünyasından, kılık-kıyafetinden dolayı hakir görenler Türkiye'nin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Üniversitelerde, kamu kurumlarında, toplumsal alanlarda milletimize sınırlar çizmek isteyenler Yeni Türkiye'nin inşasını hesap edememiştir. 28 Şubat'ın bin yıl sürmesini planlayanlar, milletin iradesine mahkum olmuştur. Bugün, 28 Şubat'ın enkazları güçlü Türkiye tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bizler, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan hiçbir iradeyi asla kabul etmiyoruz" dedi.

"Anti-demokratik girişimleri şiddetle kınıyorum"

15 Temmuz'da yaşanan askeri darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin ferasetiyle engellendiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, "Türkiye, dimdik ayakta durarak göğüslediği tüm saldırılardan, krizlerden, kaoslardan, darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir. Milletimize sözümüz var ülkemizi baştan başa inşa edinceye kadar milletimizin refah seviyesini daha yükseğe ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar ve güven ortamının tesis edilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat post-modern darbe, 27 Nisan 2007 -e bildirisi olmak üzere anti-demokratik tüm girişimleri şiddetle kınıyorum. Milletimizin bundan sonra demokratik olmayan hiçbir girişime imkân vermeyerek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyorum" dedi.