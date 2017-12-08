Başkan Uğurlu: ’Kemalpaşa Çağ Atlıyor’

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede yapımı devam eden proje çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede yapımı devam eden proje çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, olimpik kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ile kına konağı, Bağyurdu ve Armutlu sosyal yaşam kompleksi, Gölpark ve inşaatı devam eden kongre merkezinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Uğurlu, "Yıllardan beri hizmet alma noktasında hep geride kalan eski belde ve köylerimiz olan yeni mahallelerimiz artık hak ettikleri hizmetleri almaya başladılar. Biz Kemalpaşa'yı bir bütün olarak ele alıyor, hizmet yaparken öncelik sırası ve eksikleri göz önünde bulundurmaya gayret gösteriyoruz. İşte Bağyurdu ve Armutlu mahallemizde büyük bir eksiklik olan ve vatandaşlarımızın da yapılmasını talep ettiği içerisinde düğün salonu, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve park gibi bir çok sosyal yaşam alanının bulunduğu bir tesisimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

İlçe merkezine yaptıkları olimpik, kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ile kına konağının yüzde 80 oranında tamamlandığına vurgu yapan Uğurlu, "İlçemizde şuan kapalı yüzme havuzu, göl park, Kemalpaşa'nın en büyük camisi, kongre merkezi ve yol çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden çalıştık

Göreve geldiği günden buyana gece gündüz demeden ilçeyi bir bütün olarak ele alıp hizmet yaptıklarını dile getiren Başkan Uğurlu, "Biz bir hayal kurup bu göreve başladık. Bize "bunları yapamazlar" diyenler vardı. Ama Allah'a hamd olsun bugün söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir işimiz yoktur. Hatta ve hatta söz vermediğimiz ve projelerimizin arasında yer almayan birçok hizmeti de ilçemize kazandırdık. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gönlü taş olanın şehri taş olur. Gönlü aşk olanın şehri gülistan olur. Bu düşünce ile güzel düşündük ve çok güzel işler yaptık. Hepsinden önemlisi ise Kemalpaşa'mız da çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Bugün belediye başkanıysak bizi o makama getiren vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemedik ve biz onlara gittik. Sıkıntıları yerinde görüp vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine anında karşılık vermeye çalıştık. Başarılı olmak için önce gönüllere girmek gerektiğine inanarak hizmet ettik. Bu anlayış ile hizmet etmeye ve Kemalpaşa'yı bir bütün olarak görüp her noktasına aynı hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.