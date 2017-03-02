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Başkan Ünal, Denizli İle Zengin Kavgasına El Attı

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Başkan Ünal, Denizli İle Zengin Kavgasına El Attı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile futbolcu Erkan Zengin arasından yaşanan gerginlik sonrasında Başkan Halil Ünal, olayın büyümemesi için...

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile futbolcu Erkan Zengin arasından yaşanan gerginlik sonrasında Başkan Halil Ünal, olayın büyümemesi için araya girdi.

Bugün antrenman sırasında yaşanan Mustafa Denizli, Erkan Zengin arasındaki gerginlik Eskişehirspor camiasını tedirgin etti. Olayın duyulması üzerine sosyal medya üzerinden taraftarlar duruma tepki gösterdi. Takımın bir üst lige çıkması için bu tür olayların yaşanmamasını isteyen taraftarlar, gerginliğin bitirilmesini istedi. Özellikle 4 haftadır galip gelemeyen Eskişehirspor'da deplasmanda Boluspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaşanan olay sonrasında Başkan Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek, Mustafa Denizli ve Erkan Zengin ile görüştü. Kavgayı büyümeden çözmeyi planlayan Başkan Ünal'ın Erkan Zengin'i Boluspor karşılaşması kadrosuna alması için Mustafa Denizli'yi ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

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