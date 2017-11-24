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Başkan Uyan: “Eğitimin Bizde Değeri Ömür Boyudur”

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Başkan Uyan: “Eğitimin Bizde Değeri Ömür Boyudur”
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Eğitimin bizde değeri ömür boyudur" dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Eğitimin bizde değeri ömür boyudur" dedi.

Başkan İbrahim Uyan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle anlamlı ziyaret ve hediyeleri eğitimcilerle buluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimcileri unutmayan Başkan Uyan, kendi tasarladığı hediyeler ile öğretmenlerden büyük beğeni topladı. Ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Özer ile başlayan Başkan Uyan, şu sözleri söyledi:

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, eğitimin ise bizde yeri ömür boyudur. Eğitim camiası hizmetlerin en güzeline layıktır. Göreve geldiğim günden bu yana eğitim camiasının yanında olmaya onlara destek vermeye her zaman kendime görev bildim. Böyle anlamlı bir günde işte bu sebeple Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman söylediği gibi yeni nesli yetiştirecek olan sizlere bir kez daha hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederiz."

İlçe genelinde bulunan 17 eğitim kurumuna ve 304 eğitimciye tek tek ziyarette bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı çalışanları, eğitimcilerin günlerini kutlayarak hediyelerini takdim etti.

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