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Başkan Uyar’dan Başvuru Çağrısı

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Başkan Uyar’dan Başvuru Çağrısı
Urla Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında toprak analizi, çilek ve kuşkonmaz yetiştiriciliği, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları,...

Urla Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında toprak analizi, çilek ve kuşkonmaz yetiştiriciliği, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, zeytin budama ve aşı eğitimi verileceğini kaydeden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, eğitim ve desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin muhtarlıklarına veya Urla Belediyesi Tarım Birimine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Urla Belediyesinin düzenlemiş olduğu muhtarlar toplantısı Yağcılar ve Demirciler Muhtarlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2017 yılının ilk toplantısına Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, muhtarlar, İZSU Yarımada Bölge Teknik Şube Müdürü Mehtap Adıgüzel, İZSU Yarımada Bölge Teknik Amiri Tuncay Karabayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının Yarımada Projeleri kapsamında yapacağı hizmetleri anlatarak toplantıya başlayan Başkan Sibel Uyar; toprak analizi, çilek ve kuşkonmaz yetiştiriciliği, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, zeytin budama ve aşı eğitimi verileceğinin bilgisini verdi. Eğitim ve desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin muhtarlıklarına veya Urla Belediyesi Tarım Birimine başvurmaları gerektiğinin duyurusunu yapan Başkan Uyar, çiftçiye ve tarıma ellerinden geldiğince destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Muhtarlardan mahallelerin sorunlarının ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, birim sorumluları ve müdürleri hizmetler hakkında bilgiler verdi. İstenen hizmetlerin hızlı ve verimli bir şekilde yapıldığını belirten muhtarlar birim müdürlerine ve Başkan Sibel Uyar'a teşekkürlerini sundu.

Başkan Uyar’dan Başvuru Çağrısı

Başkan Uyar’dan Başvuru Çağrısı

Başkan Uyar’dan Başvuru Çağrısı

Başkan Uyar’dan Başvuru Çağrısı

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