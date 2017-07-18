Başkan Uysal Akarca Mahallesinde Halkı Dinledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal mahalle gezilerini Akarca Mahallesi'nde sürdürdü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal mahalle gezilerini Akarca Mahallesi'nde sürdürdü.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, "Söz sizde, Başkanınız Mahallenizde" sloganıyla mahalle gezilerini sürdürüyor. Başkan Uysal, Kirmanlı Mahallesi'nden sonra 5 bin nüfuslu Akarca Mahallesi'nde Muhtar İlknur Güleri Tekin ve azalarıyla birlikte mahalleyi gezerek incelemelerde bulundu. Kirmanlı ile iç içe olan "Eski Ereğli" olarak bilinen Akarca Mahallesi'nin ilçenin en eski yerleşim bölgelerinden biri olduğunu ve söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Mahalle muhtarımı ile birlikte mahalleyi gezerek, sorunların çözümü noktasında tespitlerimizi yaptıklarını söyledi. Uysal konuşmasında, "Öncelikle mahallemizde bugünde yerinde gördüğümüz bölgelere kısa süre içinde asfalt dökeceğiz. Bazı noktalarda da taş duvar ihtiyaçları ve su kanalları eksiği tespit ettik. Yolları ve sokakları çok dar olan Akarca'da bazı noktalara yapacağımız sihirli dokunuşlarla gerekli olan düzenleme ve çalışmaları da tamamlayacağız. Kültür Yolu projemiz kapsamında buradaki eski ve tarihi terk edilmiş evlerin sahiplerini bularak bu binaları korumaya alacağız" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı mahallelerinin dar sokaklarında çat kapı gören ve kısa süreli şaşkınlık yaşayan Akarcalılarlar da, Başkan Uysal'ı evlerine davet ederken ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Öte yandan hazırlanan program kapsamında mahallelerin tamamını ziyaret edecek ve nüfus ile yerleşim alanı büyüklüğüne göre bazı mahallelerde birkaç kez mahalle toplantıları yapacak olan Başkan Uysal, 31 mahallede belirlenen 52 ayrı noktada halkla buluşmaya devam edecek.