Başkan Uysal, Antalyaspor Basketbol Takımı Yönetimini Ağırladı

Antalyaspor Basketbol Takımı yönetimi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Antalyaspor Basketbol Takımı yönetimi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Basketbol Şube Başkanı Güray Kanan ve yönetimi ağırladı. Takım hakkında bilgi alan Başkan Uysal, "Basketbol çok sevilen bir spor bölgemizde. Muratpaşa Belediyespor olarak futbolda altyapıya önem veriyoruz. Basketbol ile de seve seve entegre oluruz. Bu işe emek ve gönül koyduğunuz için tebrik ederim" dedi.

Antalyaspor Basketbol Şube Başkanı Güray Kanan, takımın 2'nci ligde lider olarak mücadele ettiğini, hedeflerinin 2 yıl sonra Süper Lig'de oynamak olduğunu söyledi.

Ziyarette Antalyaspor Basketbol Takımı yönetimi Başkan Uysal'a isminin yazılı olduğu Basketbol topu hediye etti.