Başkan Uysal, Barış Ve Sevgi Dileğinde Bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14 Şubat Sevgiler Günü'nde Fener Yaşlı Evi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen kutlamalara katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14 Şubat Sevgiler Günü'nde Fener Yaşlı Evi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen kutlamalara katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sevgililer Günü'nde ilk olarak 14 Şubat'ı "Sevgi Günü" olarak kutlayan kıdemli kent sakinlerinin Fener Yaşlı Evi'ndeki kutlamasına katıldı. Fener Yaşlı Evi korosunun çaldığı türküler eşliğinde gönüllerince eğlenen yaşlılarla birlikte Sevgiler Günü pastasını kesen Başkan Uysal, buradan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'deki kutlamalar geçti.

Engelsiz Kafe'nin özel çocukları Sevgililer Günü'ne aileleri ve Vakıf Müdürü Cem Kotan'ın da aralarında bulunduğu Engelsiz Kafe çalışanlarıyla birlikte kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci'nin de katıldığı kutlamalarda çekilişle gitar hediye edildi.

Engelsiz Kafe ritim grubuyla birlikte koronun birlikte seslendiği şarkılar eşliğinde devam eden kutlamalar Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı. Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Uysal, açılış dansını down sendromlu çocuklarla yaptı. Başkan Uysal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Engelsiz Kafe'yi dolduran herkesin istisnasız hayatı daha sevgi, barış dolu ve daha yaşanılası kılmak için mücadele ettiğini söyledi ve herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Engelli çocukların Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal'a kalp şeklinde yaptıkları kurabiyeleri hediye ettiği kutlamalar "barış ve sevgi" dileğiyle kalp şeklindeki balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.