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Başkan Uysal Bir Sosyal Tesisi Daha Hizmete Açtı

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Başkan Uysal Bir Sosyal Tesisi Daha Hizmete Açtı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından işletilecek olan 3. sosyal tesis "Sahil Kafe" yenilenen yüzü ve uygun fiyat tarifesiyle birlikte hizmete...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından işletilecek olan 3. sosyal tesis "Sahil Kafe" yenilenen yüzü ve uygun fiyat tarifesiyle birlikte hizmete girdi.

Kdz. Ereğli Belediyesinin işletmeciliğinde, Çilek Kafe ve Bozhane Kafe'den sonra "Sahil Kafe'de, yenilenen yüzü ve uygun fiyat tarifesiyle birlikte Kdz. Ereğli halkının hizmetine girdi. Sahil bandı istasyon mevkiinde bulunan ve yeni isminin Kdz. Ereğli halkından gelen öneriler üzerine "Sahil Kafe" olarak belirlendiği sosyal tesis bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, beraberinde başkan yardımcıları Esra Alpago, Ayhan Atay, Hüseyin Ağlar, Atilla Bulak ve ilgili daire müdürleri ile birlikte Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan sosyal tesisi ziyaret etti. Okunan duanın ardından hizmet vermeye başlayan Sahil Kafe'nin Kdz. Ereğli halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Hüseyin Uysal; "Belediyemizin işletmeciliğinde yeni bir sosyal tesisimizi daha halkımızın hizmetine sunuyoruz. Buranın ismini halkımızdan gelen önerileri de dikkate alarak Sahil Kafe olarak belirledik. Çilek Kafe ve Bozhane Kafe'de olduğu gibi yeni istihdamla birlikte halkımıza uygun fiyatlarda bir hizmet sunulacak. Ayrıca burada çocuklarımız için çocuk oyun parkı oluşturduk. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sahil Kafe yaklaşık 15 yıldır "Sevgi, Barış, Dostluk Kafe" adıyla Kdz. Ereğli Eski Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yakınları tarafından işletiliyordu.

Başkan Uysal Bir Sosyal Tesisi Daha Hizmete Açtı

Başkan Uysal Bir Sosyal Tesisi Daha Hizmete Açtı

Başkan Uysal Bir Sosyal Tesisi Daha Hizmete Açtı

Başkan Uysal Bir Sosyal Tesisi Daha Hizmete Açtı

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