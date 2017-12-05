Başkan Uysal,” Burhaniye Edremit’in Gölgesinden Kurtarılmalı” Dedi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir işyeri açılışına katılan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye'nin Edremit'in gölgesinden kurtarılması gerektiğini...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir işyeri açılışına katılan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye'nin Edremit'in gölgesinden kurtarılması gerektiğini söyledi. Belediye olarak ticaretin yanında olduklarını anlatan Uysal, işletmeci Abdullah Yaman ve Kübra Geren'e hayırlı işler dileğinde bulundu.

Hatay'ın meşhur zincir yiyecek şirketinin 89.şubesi Burhaniye de törenle açıldı. Çay caddesinde Abdullah Yaman ve Kübra Geren'in sahibi olduğu işyerinin açılışına Kaymakam Hüseyin Öner ve AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal'da katıldı. Kaymakam Öner, işyeri sahiplerine hayırlı işler dileğinde bulunurken, Başkan Uysal'da belediye olarak ticaretin yanında olduklarını söyledi.40 yıldan bu yana ticaretin içinde olduğunu anlatan Başkan Uysal, "Abdullah Yaman kardeşimizin tecrübesi ve genç kardeşlerimizin enerjileri ile başarılı olacaklarına inanıyorum. Biz belediye olarak hep ticaretin yanındayız. Ben kendim de 40 yıldan bu yana ticaretin içindeyim. Bu bir hizmet sektörü. Başarılı olacağınıza inanıyorum. İlçemizde açılan her işyeri bizi sevindirmektedir. İlçemizi Edremit'in gölgesinden kurtarmalıyız. Bunun için iş yerlerinin sayısı artmalı. İşletmenin hayırlı olmasını diyorum." dedi. Yapılan konuşmanın ardından Kocacami İmamı Ramazan Aşık'ın okuduğu duanın ardından işletmenin kurdelesi Başkan Uysal ve işletme sahipleri tarafından kesilirken, konuklara döner ve dürüm ikramı yapıldı.