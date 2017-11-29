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Başkan Uysal Mevlid Kandilini Kutladı

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Başkan Uysal Mevlid Kandilini Kutladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Mevlid Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Mevlid Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesini dileyen Başkan Uysal mesajında şu ifadelere yer verdi: "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) âlemlere rahmet olarak gönderildiği geceyi bizlere müjdeleyen mübarek Mevlid Kandil'ini, bütün İslam âlemi olarak idrak ediyoruz.

Ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hâkim olması dileklerimle bu mübarek gecenin, insanlar arasında barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.

Tüm hemşerilerimin ve İslam Âlemi'nin, Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ederken, Mevlid Kandili'nin ülkemiz, bölgemiz, ilçemiz ve tüm insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum."

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