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Başkan Uysal, Stk Merkezini İnceledi

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Başkan Uysal, Stk Merkezini İnceledi
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2'nci etap ihalesi 9 milyon 661 bin TL'ye sonuçlanan ve inşaat çalışmalarının başladığı Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Doğuyaka Mahallesi'nde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) eski Başkanı Abdullah Sevimçok'un adını taşıyacak merkezde devam eden son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Uysal, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Projenin kentin ortak akılla yönetilmesini sağlamak için atılmış önemli bir adım olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Derneklerimiz şehrimize, günlük hayatımıza, insanlarımıza önemli katkılar sağlıyor. Bu katkının gelişerek devam etmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması için biz de bu merkezi hayata geçirerek onlara destek vermek istedik" diye konuştu. Başkan Uysal, sivil toplum merkezi inşaatının Eylül ayında tamamlanacağını da sözlerine eklerken incelemelerinin ardından öğle yemeğini şantiyede işçilerle birlikte yedi.

İnşaatı devam eden sivil toplum merkezi, 13 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 8 bin 666 metrekare kapalı alan sahip merkez, iki bloktan oluşuyor. Merkezde 163 dernek odası, 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, yöresel ürünlerini satışı amacıyla farklı üniteler, yemekhane, yarı açık toplantı ve etkinlik alanıyla birlikte kapalı otopark yer alıyor.

Başkan Uysal, Stk Merkezini İnceledi

Başkan Uysal, Stk Merkezini İnceledi

Başkan Uysal, Stk Merkezini İnceledi

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