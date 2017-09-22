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Başkan Uysal Ve Bozkuş’tan Tso’ya Ziyaret

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Başkan Uysal Ve Bozkuş’tan Tso’ya Ziyaret
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye ve Kdz. Ereğli Belediye spor Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye ve Kdz. Ereğli Belediye spor Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli Belediye spor Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker'i ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü'nde As Başkanlık görevinde bulunan Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, Kdz. Ereğli Belediyespor 2. Başkanı Halil Bozkuş, As Başkan Hasan Pınarcık ve Kulüp Genel Kaptanı Şafak Erel'in katıldığı ziyarette Ereğli TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çivici, Abdulkadir Çınar ve Genel Sekreter Gündüz Acar'da yer aldı.

Uysal ve beraberindekiler Başkan Tetiker'e, Ereğli Belediye spor flaması hediye ederken, Tetiker ve oda yönetimini Pazar günü Beyçayırı Stadı'nda Devrek Belediye spor ile oynanacak karşılaşmaya davet etti.

Başkan Tetiker "de "Her zaman Kdz. Ereğli Belediye spor "un yanındayız. Yeni sezonda gerek BAL Ligi'n de gerekse tüm branşlarda kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.

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