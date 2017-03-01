  • BIST 89.320
  • Altın 146,586
  • Dolar 3,6617
  • Euro 3,8667
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkan Uysal’dan ‘Hayır’ Diyen Chp’lilere Tepki

» »
Başkan Uysal’dan ‘Hayır’ Diyen Chp’lilere Tepki
Karadeniz Ereğli Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

2017 yılı için 50 bin ton sıcak asfalt kaplama yapım çalışmaları kapsamında İller Bankası'ndan avantajlı olarak 12 milyon lira kredi alınması için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan AK Partili belediye meclis üyelerince kabul edilirken, komisyondaki 2 CHP'li belediye meclis üyesi "ret" oyu kullandı.

CHP'li belediye meclis üyelerine tepki gösteren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yapılacak hizmetlerde destek sözü vereceklerini söylemelerine rağmen sözlerinde durmadığını hatırlattı. Uysal'ın "Hani siz Ereğli'nin menfaatleri için yol, asfalt gibi konularda evet diyecektiniz'" sözleri üzerine CHP Kdz. Ereğli Belediyesi Grup Sözcüsü Özkan Özyağcı'da "Eğer bir belediye 120 milyon liralık bir bütçeye sahip, zengin bir belediyeyse istenilen kredi miktarı fazla. Biz size zengin bir belediye bıraktık" diyerek yanıt verdi.

CHP'nin kendilerine zengin belediye değil 43 milyon TL borç bıraktığını ifade eden Uysal ise buna rağmen hiç kimseye ceza kesmeden bütçeyi 120 milyon TL'ye yükselttiklerini hatırlattı. Uysal; "Siz bize 43 milyon liralık borçlu bir belediye bıraktınız. Bütçe de 84 milyon liraydı. Bunun yüzde 50'si borçtu. Yalı Caddesi için 250 bin lira borçlanıyorsunuz da, spor parkı çevre düzenlemesi için 2 milyon liralık borçlanma isteyince hayır diyorsunuz. O zaman zengin belediye değil miydiniz? Biz ilçemizde kilometrelerce uzunluğunda doğalgaz, enerji hatları ve su hatları yer altına aldık. Bu hatlar şehrin içinden geçerek bir ucundan bir ucuna gitti. Buraları asfaltlamayalım mı? 2008 yılında terminal için, ihtiyaç olmadığı için AVM için alınan borca üzülmüyorum ama her ay 175 bin lira bankaya ödediğimiz paraya üzülüyorum. 5 milyon liraya spor sahaları yapılmış. Bunlar nerede? Erdemir'e 6 milyon lira ceza kestiniz, bu paralar nereye gitti? Biz hiç ceza kesmediğimiz ve istihdamı arttırdığımız halde sizin bu harcamaların hiç bir açıklaması yok" dedi.

CHP'nin genel siyasetinin yerel siyasette de devam ettiğini vurgulayan AK Parti Grup Sözcüsü Belediye Meclis Üyesi İhsan Yazıcıoğlu'da, "Bunlar Kent Meydanı Projesi'ne, Cami Projesi'ne hayır dediler. "Üst geçit yapacağız" dedik, hayır dediler. Erdemir Ofis yanına yapacağımız Spor Parkı'na bile hayır dediler" diye konuştu.

Meclis gündeminde belediyeye çeşitli iş makinesi ve araç alınması oy birliği ile kabul edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kırmacı Düzensiz Evsel ve Katı Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu Projesi'nin uygulanması için İller Bankası'ndan 8 milyon lira kredi alınması maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Uysal, 40 yıldır yapılamayan ve zaman zaman yangınlar çıkan Kırmacı eski çöplük alanının yeşillendirilerek yaşam alanı olması için çalışmalara başladığını belirtirken, o bölgedeki yol kaymalarının önüne geçmek ve yolu genişletmek için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Başkan Uysal’dan ‘Hayır’ Diyen Chp’lilere Tepki

Başkan Uysal’dan ‘Hayır’ Diyen Chp’lilere Tepki

Başkan Uysal’dan ‘Hayır’ Diyen Chp’lilere Tepki

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Banaz’ın Yeni Gerdanlığına İlk Kazma Vuruldu01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Vali Erin’den Yeni Adıyaman Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Odası’na Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 17:48
  • Bozüyük’te Çöp Konteynerları Dezenfekte Ediliyor01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • İstihdam Seferberliği Anlatıldı01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Başkan Bakıcı’dan Muhasebecilere Çikolatalı Kutlama01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Mudanya Esnafından Bayraklı Birlik Ve Beraberlik Mesajı01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
  • Okullararası Satranç Müsabakaları01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
  • Gençlik Merkezi Gönüllüleri Kız Yurdu Bahçesinde Fidan Dikti01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti