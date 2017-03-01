Başkan Uysal’dan ‘Hayır’ Diyen Chp’lilere Tepki

Karadeniz Ereğli Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

2017 yılı için 50 bin ton sıcak asfalt kaplama yapım çalışmaları kapsamında İller Bankası'ndan avantajlı olarak 12 milyon lira kredi alınması için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan AK Partili belediye meclis üyelerince kabul edilirken, komisyondaki 2 CHP'li belediye meclis üyesi "ret" oyu kullandı.

CHP'li belediye meclis üyelerine tepki gösteren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yapılacak hizmetlerde destek sözü vereceklerini söylemelerine rağmen sözlerinde durmadığını hatırlattı. Uysal'ın "Hani siz Ereğli'nin menfaatleri için yol, asfalt gibi konularda evet diyecektiniz'" sözleri üzerine CHP Kdz. Ereğli Belediyesi Grup Sözcüsü Özkan Özyağcı'da "Eğer bir belediye 120 milyon liralık bir bütçeye sahip, zengin bir belediyeyse istenilen kredi miktarı fazla. Biz size zengin bir belediye bıraktık" diyerek yanıt verdi.

CHP'nin kendilerine zengin belediye değil 43 milyon TL borç bıraktığını ifade eden Uysal ise buna rağmen hiç kimseye ceza kesmeden bütçeyi 120 milyon TL'ye yükselttiklerini hatırlattı. Uysal; "Siz bize 43 milyon liralık borçlu bir belediye bıraktınız. Bütçe de 84 milyon liraydı. Bunun yüzde 50'si borçtu. Yalı Caddesi için 250 bin lira borçlanıyorsunuz da, spor parkı çevre düzenlemesi için 2 milyon liralık borçlanma isteyince hayır diyorsunuz. O zaman zengin belediye değil miydiniz? Biz ilçemizde kilometrelerce uzunluğunda doğalgaz, enerji hatları ve su hatları yer altına aldık. Bu hatlar şehrin içinden geçerek bir ucundan bir ucuna gitti. Buraları asfaltlamayalım mı? 2008 yılında terminal için, ihtiyaç olmadığı için AVM için alınan borca üzülmüyorum ama her ay 175 bin lira bankaya ödediğimiz paraya üzülüyorum. 5 milyon liraya spor sahaları yapılmış. Bunlar nerede? Erdemir'e 6 milyon lira ceza kestiniz, bu paralar nereye gitti? Biz hiç ceza kesmediğimiz ve istihdamı arttırdığımız halde sizin bu harcamaların hiç bir açıklaması yok" dedi.

CHP'nin genel siyasetinin yerel siyasette de devam ettiğini vurgulayan AK Parti Grup Sözcüsü Belediye Meclis Üyesi İhsan Yazıcıoğlu'da, "Bunlar Kent Meydanı Projesi'ne, Cami Projesi'ne hayır dediler. "Üst geçit yapacağız" dedik, hayır dediler. Erdemir Ofis yanına yapacağımız Spor Parkı'na bile hayır dediler" diye konuştu.

Meclis gündeminde belediyeye çeşitli iş makinesi ve araç alınması oy birliği ile kabul edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kırmacı Düzensiz Evsel ve Katı Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu Projesi'nin uygulanması için İller Bankası'ndan 8 milyon lira kredi alınması maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Uysal, 40 yıldır yapılamayan ve zaman zaman yangınlar çıkan Kırmacı eski çöplük alanının yeşillendirilerek yaşam alanı olması için çalışmalara başladığını belirtirken, o bölgedeki yol kaymalarının önüne geçmek ve yolu genişletmek için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.