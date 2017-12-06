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Başkan Üzülmez, Avluburun Mahallesi’nde İncelemede Bulundu

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Başkan Üzülmez, Avluburun Mahallesi’nde İncelemede Bulundu
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Avluburun Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Avluburun Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Avluburun Mahallesi'nde yapılan çalışmaları, bizzat yerinde inceledi. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir ve Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol'un da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Üzülmez, Avluburun'da yaşayan hemşehrilerini evinde ziyaret ederek misafir oldu.

Daha sonra Başkan Üzülmez ve beraberindeki heyet Avluburun Merkez Camii avlusunda vatandaşlarla sohbet etmek için bir araya geldiler. Vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Üzülmez, vatandaşların isteklerini tek tek listeleyerek gereken talimatları verdi.

Öte yandan, Başkan Üzülmez, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Kocaman ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Özdemir Umre vazifesini yerine getiren Avluburun Mahalle sakinlerinden Hasibeİşcan, Cevriye Albeni, Galip Sağlam, Selime Çakar, İbrahim Akyol, Kerim Akyol, Necmettin Kuşku, Ahmet Ay, Hüseyin Akyol ve ailelerini de ziyaret ettiler.

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