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Başkan Üzülmez Köseköy Garajını Ziyaret Etti

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Başkan Üzülmez Köseköy Garajını Ziyaret Etti
Kartepe Belediyesi Köseköy Garajını ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Dua almak her şeyden çok daha değerlidir. Yaptığımız iş çok...

Kartepe Belediyesi Köseköy Garajını ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Dua almak her şeyden çok daha değerlidir. Yaptığımız iş çok kutsal bir iştir. Milletin duasını alın" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Köseköy Belediye Garajı'nı ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Başkan Üzülmez, belediye personeli ile sohbet etti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümündeyiz. Ülkemizin gelişmesine, bizlerin, evlatlarımızın geleceğine kast etmek isteyen hainlerin kalkıştıkları o kara gecenin birinci yılındayız. Bu yaşananları unutmamalı unutturmamalıyız. Uğruna nöbet tutacağımız bir vatanımız varsa ekmeğimizi kazanırız. Ülkeleri karışık olan insanları görmektesiniz. Hain darbe girişimine kontrollü darbe diyenler, sokakta adalet arayanlar var. Vatanımıza birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaz isek neler olacağını görebiliriz. 249 şehidimiz ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Başkan Üzülmez, "Kullandığınız araçlar milletin malıdır. Bu araçların alınmasında bütün Kartepelilerin hakkı vardır. Milletin malı sizlere emanet edilmiştir. Milletin malını kullanıyorsunuz. Kendi malınızdan daha fazla özen gösterilmelidir. Milletin malı millet için kullanılır. Dua almak her şeyden çok daha değerlidir. Yaptığımız iş çok kutsal bir iştir. Milletin duasını alın" şeklinde konuştu.

Başkan Üzülmez Köseköy Garajını Ziyaret Etti

Başkan Üzülmez Köseköy Garajını Ziyaret Etti

Başkan Üzülmez Köseköy Garajını Ziyaret Etti

Başkan Üzülmez Köseköy Garajını Ziyaret Etti

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